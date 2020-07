Milan News – Calciomercato: il futuro di tre rossoneri sul tavolo di Raiola (Di lunedì 27 luglio 2020) Milan News – Calciomercato: il futuro rossonero passa da un incontro con Mino Raiola. La squadra potrebbe avere prospettive radicalmente diverse a seconda dell’esito che avrà il meeting tra la dirigenza rossonera e l’agente, previsto per questa settimana. Sono tre i calciatori che si trovano al bivio tra il rinnovo e la partenza, e possono rivelarsi tutti ago della bilancia nelle trattative che il club andrà ad imbastire per rinforzare la squadra. Milan News – Calciomercato: il futuro di tre rossoneri sul tavolo di Raiola E si parte da Ibrahimovic. L’attaccante svedese è un uomo-squadra formidabile ed il cambio di orientamento ... Leggi su giornal

UEFAcom_it : Ronaldo-Bernardeschi, la Juventus batte la Sampdoria e si laurea Campione d'Italia ???? Il racconto di #JuveSamp ??… - acmilan : ?? Gigio has saved three penalties in the current Serie A campaign. Find out more stats from #MilanAtalanta ??… - capuanogio : La svolta intelligente del #Milan - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - @mundodeportivo: rossoneri in pole position per @marcroca21 - #ACMilan #Milan… - Angelredblack1 : Non solo #Donnarumma, un intero reparto in bilico: le scelte del #Milan per la porta -