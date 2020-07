Milan, i nuovi acquisti sono già in casa: dai rinnovi i rinforzi per costruire la nuova stagione (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Milan pensa alla prossima stagione. La conferma di Stefano Pioli è il primo tassello del Milan 2020/2021, un Milan che dovrà necessariamente puntare al ritorno in Champions League, dopo il grande finale di stagione di quest'anno. Il nuovo Milan non ripartirà da zero ma da basi solide. I primi rinforzi potrebbero essere proprio i rinnovi dei contratti di alcuni importanti elementi che quest'anno stanno facendo molto bene tra le fila rossonere. US Sassuolo v AC Milan - Serie A Secondo... Leggi su 90min

saldare86 : RT @FraNasato: Secondo @mundodeportivo fonti vicine alla trattativa Barcellona-#Milan per Emerson riferiscono che ci saranno nuovi contatti… - Lele070814 : RT @FraNasato: Secondo @mundodeportivo fonti vicine alla trattativa Barcellona-#Milan per Emerson riferiscono che ci saranno nuovi contatti… - atmilan1899 : #Milan, i nuovi acquisti sono già in casa: dai rinnovi i rinforzi per costruire la nuova stagione - FraNasato : Secondo @mundodeportivo fonti vicine alla trattativa Barcellona-#Milan per Emerson riferiscono che ci saranno nuovi… - FabrizioHennig : Consolida il tuo business esplora nuovi mercati Hennig & Co. Chisinau - Moldova #internazionalizzazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan nuovi Calciomercato Milan, Robinson è in Italia: nuovi contatti? MilanLive.it Gravina: “Sono molto preoccupato per la prossima stagione, è impossibile continuare con questo protocollo”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha espresso il suo disappunto sulla prossima stagione. In particolare sul protocollo attualmente in vigore. Le sue parole a Gr Parlamento: “Sono molto ma mo ...

Germano Lanzoni a TPI: “Racconto il lockdown con la mia ironia da inguaribile giullare”

In una giornata nella quale Milano è costretta a fare i conti con i danni maltempo, come se quelli del Covid non fossero bastati, solo una telefonata a Germano Lanzoni è in grado di riportare immediat ...

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha espresso il suo disappunto sulla prossima stagione. In particolare sul protocollo attualmente in vigore. Le sue parole a Gr Parlamento: “Sono molto ma mo ...In una giornata nella quale Milano è costretta a fare i conti con i danni maltempo, come se quelli del Covid non fossero bastati, solo una telefonata a Germano Lanzoni è in grado di riportare immediat ...