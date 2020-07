Milan, Calhanoglu verso il rinnovo: in rossonero fino al 2024 (Di lunedì 27 luglio 2020) Hakan Calhanoglu è certamente uno degli uomini più importanti nella rinascita del Milan sotto la gestione di Stefano Pioli. Approdato a Milano con grandi aspettative dopo il mercato da urlo condotto dal binomio Mirabelli-Fassone, Calha ha faticato e non poco ad adattarsi al calcio italiano. Ma con Pioli il turco è divenuto protagonista e proprio per questo il Milan punta a blindarlo. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de ‘Il Giornale’, il club rossonero sarebbe pronto a prolungare il suo contratto fino al 2024 con un ingaggio da 3-3.5 milioni a stagione più eventuali premi. Leggi su sportface

