Migranti, Viminale a Musumeci: “Navi-quarantena e militari per i centri di accoglienza” (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA – “Entro pochi giorni sara’ garantito l’invio nelle acque della Sicilia di una capiente nave-passeggeri da riservare ai migranti e il ricorso a contingenti delle forze armate, da destinare alle aree piu’ sensibili”. Lo ha assicurato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese nel corso di un colloquio telefonico con il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che oggi pomeriggio ha evidenziato la situazione “sempre piu’ grave determinata nell’Isola” dai continui arrivi di migranti e dagli altrettanto continui tentativi di fuga dai centri di accoglienza dedicati. Leggi su dire

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che le ha manifestato tutte le sue preoccupazioni per la situaz ...

Fuga in massa di migranti dalla tensostruttura della Protezione civile, allestita nella banchina di Porto Empedocle nel pomeriggio. Polizia e carabinieri dopo le ricerche sono riusciti a rintracciare ...

Fuga in massa di migranti dalla tensostruttura della Protezione civile, allestita nella banchina di Porto Empedocle nel pomeriggio. Polizia e carabinieri dopo le ricerche sono riusciti a rintracciare ...