Migranti ‘snob’: cappelli di paglia, occhiali da sole, bagagli e barboncino al guinzaglio a Lampedusa (Di lunedì 27 luglio 2020) A vederli ‘sfilare’ sulla passerella del porto, cappelli di paglia, occhiali da sole, bagagli e, persino un barboncino al guinzaglio, i pescatori e gli operatori sono rimasti sconcertati: che avesse attraccato una nave da crociera nei pressi di Lampedusa? Niente affatto, si trattava di 11 Migranti tunisini, tra i quali tre donne, intercettati da un’imbarcazione della Guardia Costiera nelle acque al largo dell’isola, e quindi portati a terra. Ovviamente la scena ha destato stupore e, come al solito, le foto hanno fatto il giro del web scatenando le ire di molti utenti. Onestamente non ci sentiamo di prendere una posizione in merito. E’ ovvio che tra chi fugge si possano celare anche persone di ceto ... Leggi su italiasera

