Migranti: sindaco Caltanissetta scrive a Lamorgese, 'Viminale non invii più nessuno' (Di lunedì 27 luglio 2020) Palermo, 27 lug. (Adnkronos) - "Ho appena scritto una lettera alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese chiedendo di non inviare a Caltanissetta più nessuno e soprattutto di svuotare il centro d'accoglienza di Pian del Lago". A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino (M5S) che ha appena lasciato la Prefettura dove si è tenuto il Comitato per l'ordine e la sicurezza dopo la fuga di 184 Migranti dal centro d'accoglienza. Di questi 139 sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine. "Il centro è palesemente inidoneo a ospitare i cosiddetti 'quarantenati' che arrivano dall'estero - spiega - per cui per la sicurezza della città lo chiedo al Viminale". " Le conseguenze sul territorio le subiamo ... Leggi su liberoquotidiano

GDS_it : Tamponi negativi per i 25 migranti a Lampedusa, il sindaco: procurato allarme da un sindacato di polizia… - LegaSalvini : #LAMPEDUSA CON VIRUS E MIGRANTI, LA PROTESTA CLAMOROSA - fattoquotidiano : Migranti, il sindaco di Lampedusa: “Situazione ingestibile, lo stato d’emergenza lo dichiaro io. Salvini? Bugiardo,… - Efisio31251859 : RT @francescatotolo: Per l’ex sindaco #GiusiNicolini “A #Lampedusa non c'è nessuna emergenza #migranti, dicono che siamo invasi per un vant… - rosaroccaforte : RT @MarcoSanavia1: È forte il sindaco di Lampedusa. Prima vuole i migranti. Poi siccome sono troppi, me ne devo prendere un po’ anch’io. A… -