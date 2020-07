Migranti: sindaco Caltanissetta, ritrovati 80 dei cento in fuga da centro accoglienza (Di lunedì 27 luglio 2020) Palermo, 27 lug. (Adnkronos) - "Ottanta dei cento Migranti fuggiti dal centro d'accoglienza sono stati ripresi. Me lo ha comunicato la Questura". A dirlo è il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, dopo la fuga in massa di un centinaio di Migranti dal centro di Pian del Lago. Subito dopo la fuga, ieri sera, il primo cittadini aveva lanciato un appello al Governo. “Chiederò al Governo di non inviare più immigrati a Pian Del Lago”, aveva detto. “Sono tutti negativi ai tamponi, ma non è questo il punto -dice Gambino- chiedo la massima sicurezza della struttura. Perché in questo modo non si possono contenere. Ho appurato che 10 di loro sono stati individuati e ... Leggi su iltempo

fattoquotidiano : Migranti, il sindaco di Lampedusa: “Situazione ingestibile, lo stato d’emergenza lo dichiaro io. Salvini? Bugiardo,… - GDS_it : Tamponi negativi per i 25 migranti a Lampedusa, il sindaco: procurato allarme da un sindacato di polizia… - LegaSalvini : #LAMPEDUSA CON VIRUS E MIGRANTI, LA PROTESTA CLAMOROSA - TV7Benevento : Migranti: sindaco Caltanissetta, ritrovati 80 dei cento in fuga da centro accoglienza... - angelo_arcadu : RT @MarcoSanavia1: È forte il sindaco di Lampedusa. Prima vuole i migranti. Poi siccome sono troppi, me ne devo prendere un po’ anch’io. A… -