Migranti: sindaco Caltanissetta, 'Prefetto chiederà di aumentare organico forze ordine' (Di lunedì 27 luglio 2020) Palermo, 27 lug. (Adnkronos) - "Il Prefetto di Caltanissetta chiederà di rafforzare l'organico delle forze dell'ordine sul territorio e lo stesso Prefetto farà delle mediazioni culturali per evitare che i Migranti fuggano ancora". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza che si è tenuto in Prefettura dopo la fuga di 184 Migranti dall'hotspot di Pian del Lago. Leggi su iltempo

