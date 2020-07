Migranti in Sicilia, momenti di difficoltà: 114 sbarcati a Lampedusa, 200 in fuga dal Cara nisseno (125 sono stati rintracciati) (Di lunedì 27 luglio 2020) E’ un momento di oggettiva difficoltà nella gestione dei Migranti in terra Siciliana. Abbiamo già riportato la notizia dell’hotspot di Lampedusa pieno oltre i limiti, con il sindaco Totò Martello che aveva parlato della possibilità di proclamare lo Stato d’Emergenza. E bene, ieri 520 Migranti erano stato accompagnati in altre strutture ma quest’oggi sono giunti … L'articolo Migranti in Sicilia, momenti di difficoltà: 114 sbarcati a Lampedusa, 200 in fuga dal Cara nisseno (125 sono stati rintracciati) NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

RaffaeleFitto : Dopo Taranto e Brindisi ieri altri 340 #migranti sono stati trasferiti nel Cara di Bari dalla Sicilia, nonostante s… - MediasetTgcom24 : Caltanissetta,maxi fuga dal Cara: 100 migranti inseguiti da carabinieri #caltanissetta - LegaSalvini : SICILIA MARTORIATA DAGLI SBARCHI. E 30 MIGRANTI SCAPPANO DA POZZALLO - Kristina_Claret : Coronavirus, in Sicilia altri 14 nuovi casi: 7 a Catania, salgono i ricoveri Questione migranti, donna incinta posi… - GiovanniAgost20 : NON SI PUO' CONTINUARE COSì. I SALVONI RINGRAZIANO!!! Migranti: fuga da Cara nisseno, rintracciati in 118 - Sicili… -

E’ un momento di oggettiva difficoltà nella gestione dei migranti in terra siciliana. Abbiamo già riportato la notizia dell’hotspot di Lampedusa pieno oltre i limiti, con il sindaco Totò Martello che ...

Immigrazione, il governatore Musumeci contro il governo: "Trattati come una colonia"

Caos in Sicilia, dove sono fuggiti dal Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta, 184 immigrati: 125 sono stati ritrovati tra domenica sera e questa notte e ricondotti nella struttura in periferia della ...

