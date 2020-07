Migranti in fuga da Caltanissetta e da Porto Empedocle, Lamorgese: «Quasi tutti rintracciati» Musumeci: «La Sicilia non è una colonia» (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 luglio)fuga in massa di Migranti dalla tensostruttura della Protezione civile, allestita nella banchina di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Polizia e carabinieri hanno avviato le ricerche dei fuggitivi. Nella tensostruttura, con una capienza massima di 100 persone, c’erano 520 Migranti ammassati in condizioni disumane: senza finestre, con temperature roventi. I trasferimenti verso altre strutture della penisola sono bloccati perché la prefettura di Agrigento fa fatica a trovare posti dove le persone sbarcate possano effettuare la sorveglianza sanitaria. «I Migranti che si erano allontanati dalla struttura di Porto Empedocle sono stati Quasi tutti ... Leggi su open.online

