Migranti, il governo manda i soldati (cioè non sa che fare) (Di lunedì 27 luglio 2020) Sbarchi a ripetizione, arrivi continui dalla Tunisia, hotspot pieni zeppi oltre una capienza da paese civile e fughe in massa dai centri di accoglienza. Il sistema di sorveglianza sembra sempre di più una gruviera e rende la situazione sul fronte dei Migranti ogni giorno più delicata. Una nuova emergenza, anzi, la solita, purtroppo non affrontata a dovere dal Conte II in questi primi undici mesi di governo. E dal Ministero dell’Interno non si fa in tempo a metterci una pezza che la falla si apre su un altro fronte. Così, mentre la ministra Luciana Lamorgese era in visita a Tunisi per cercare di gettare le basi a una strategia condivisa prima di tutto per fermare i traffici di esseri umani e le partenze dei Migranti, oggi altri barchini hanno raggiunto Lampedusa (le persone ospitate nell’hotspot sono 726 ... Leggi su huffingtonpost

