Migranti: ex sindaca Lampedusa, 'qui nessuna emergenza, lavorare sui trasferimenti' (Di lunedì 27 luglio 2020) Palermo, 27 lug. (Adnkronos) - "A Lampedusa non c'è nessuna emergenza Migranti, dicono che siamo invasi per un vantaggio politico". E' l'atto di accusa dell'ex sindaca di Lampedusa Giusi Nicolini che in una intervista alla Stampa ribadisce che l'isola delle Pelagie "è piena di turisti. venite a vedere via Roma o le spiagge, venite a vedere se incontrate un migrante - dice - I problemi di questo paese non possono essere urlati. Nessuno può fare concorrenza a Salvini si questo tema, ma l'immigrazione è una materia che anche altri hanno usato perché tutte le questioni portate avanti in maniera emergenziale alimentano clientele, affari. Ma l'immigrazione è un fatto sistemico, non emergenziale". Nicolini, Premio Unesco per la Pace, è stata ... Leggi su liberoquotidiano

