Migranti assembrati in spiaggia e senza protezioni: ecco com’è ridotto il litorale romano (Di lunedì 27 luglio 2020) Ricordate i droni in spiaggia e la caccia ai runner solitari dei mesi scorsi? Ormai è acqua passata. Un’inchiesta del Giornale ha documentato una domenica sui litorali romani, da Ostia a Sabaudia. Il risultato viene descritto come una giunga. Una calca, dove i Migranti presenti per vendere oggetti o piccoli servizi, non seguono alcun distanziamento sociale. Non indossano mascherine o guanti. Fanno come se nulla fosse. E in più di un’occasione, secondo l’inchiesta, sono immigrati del Bangladesh. Proprio la nazione che è in piena emergenza coronavirus, con il contagio dirompente. La denuncia in un’inchiesta del Giornale Nelle retrovie di una spiaggia libera attrezzata di Ostia, scrive Il Giornale, si vedono scene da bolgia dantesca. “Una donna sta contrattando il prezzo di un braccialetto ... Leggi su secoloditalia

