Migranti, allarme dell'Oim: 95 alla deriva nel Mediterraneo. Rischiano di annegare (Di lunedì 27 luglio 2020) Un centinaio di Migranti partiti dalla Libia sono alla deriva su un'imbarcazione di fortuna nel Mediterraneo e Rischiano il naufragio. L'allarme è stato lanciato dall'Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni) con un tweet . "Circa 95 Migranti sono alla deriva nel Mediterraneo centrale e Rischiano di annegare, dopo aver tentato di fuggire dalla Libia", scrive l'Oim. In mare da almeno 37 oreI Migranti sono "in mare da almeno 37 ore e hanno fatto chiamate di soccorso", ha spiegato la portavoce dell'Oim Safa Msehli in una e-mail. L'agenzia delle ...

