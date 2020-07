Migranti: a Lampedusa sbarca anche un barboncino al guinzaglio (Di lunedì 27 luglio 2020) Palermo, 27 lug. (Adnkronos) - C'è anche un barboncino bianco, tenuto al guinzaglio, insieme con gli 11 tunisini, fra cui tre donne, sbarcati oggi a Lampedusa. L'imbarcazione è stata intercettata dalla Guardia costiera al largo dell'isola. Alcuni Migranti portavano anche dei bagagli. Numerose critiche sono arrivate dal web perché i Migranti, come si vede dalle immagini che stanno facendo il giro dei social, indossano cappelli di paglia, occhiali da sole. Leggi su liberoquotidiano

GDS_it : Tamponi negativi per i 25 migranti a Lampedusa, il sindaco: procurato allarme da un sindacato di polizia… - LegaSalvini : #LAMPEDUSA CON VIRUS E MIGRANTI, LA PROTESTA CLAMOROSA - Open_gol : Europarlamentare in quota Pd ma soprattutto medico. Pietro Bartolo ha salvato migliaia di migranti sulla banchina d… - giuseppelandi : RT @marco_gervasoni: Bravi, ma ricordatevi di non fare più cazzate quando votate. Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa. Gli abitanti bloccan… - patriziafrezzat : RT @francescatotolo: I #migranti tunisini “scappano dalla guerra” (la notissima Guerra Punica 2.0) con cappelloni di paglia e set di valigi… -