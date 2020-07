“Mi sono licenziata da lavoro e ora faccio il cane” Sapete quanto riesce a guadagnare al mese? Una cifra da capogiro (Di lunedì 27 luglio 2020) Nei video pubblicati sulla piattaforma ma presenti in parte anche su TikTok la giovane si comporta esattamente come farebbe un cane. I seguaci pagano 20 dollari al mese per vedere i suoi contenuti e sono arrivati a sborsare fino a 1.200 dollari per avere in esclusiva una sua clip personalizzata. La piattaforma di condivisione privata OnlyFans ha dato a molti influencer e artisti la possibilità di guadagnarsi da vivere pubblicando online foto e video dalle tipologie più disparate e spesso tendenti all'hard, ma uno dei casi più eclatanti è quello di Jenna Philips, una ventunenne statunitense che sul sito recita la parte di un cucciolo di cane, e che con i suoi contenuti guadagna più di 100.000 dollari al mese. La storia è diventata recentemente virale e ormai sono molte le ... Leggi su howtodofor

raffaella : Cara Juve , mi piaci ahah mi piaci ahahah mi piaci tanto tanto ah sembra incredibile ma sono pazza di te . COMPLIME… - borghi_claudio : @dottcorbelli A dire la verità a leggere le cronache mi pare sia storia nota. Il deposito fiduciario era della madr… - agorarai : 'Sono molto preoccupato per gli eventi di Piacenza. Ci sono le premesse per la sfiducia dello Stato. La cosa che mi… - godisawomandee : @goldenlvu amo mi dispiace, ci sono ?? - demotivatrice10 : @Losca71 @lrrilevante @alemarsia Ahahahahahah ?? pensavo ci capissimo, mo invece scopro che mi sento scema solo io,… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi sono Mahmood, Ferragni e le popstar al museo: «Ma dov'è lo scandalo?» Corriere della Sera