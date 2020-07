«Mettiti la mascherina»: l’autista del bus aggredito dal passeggero a Roma (Di lunedì 27 luglio 2020) L’autista di un bus a Roma è stato aggredito da un passeggero al quale aveva rivolto l’invito a indossare la mascherina nel momento in cui prendeva posto sul mezzo pubblico. “Un episodio vergognoso che condanniamo con forza – scrive su Twitter il sindaco della capitale, Virginia Raggi – Al dipendente tutta la nostra solidarietà e vicinanza”. «Mettiti la mascherina»: l’autista del bus aggredito dal passeggero a Roma L’aggressione, come spiega Repubblica Roma, è avvenuta oggi alle 5.31 al capolinea della linea 105 a Centocelle, l’aggressore è un 27enne italiano: A tentare di fermare il 27enne, con precedenti penali, è ... Leggi su nextquotidiano

fax1974 : RT @neXtquotidiano: «Mettiti la mascherina»: l'autista del bus aggredito dal passeggero a #Roma - neXtquotidiano : «Mettiti la mascherina»: l'autista del bus aggredito dal passeggero a #Roma - schiaffino_a93 : @pbecchi Ma mettiti sta belin di mascherina e taci - rojascastilloj2 : RT @Fabio64356227: @meb Stai muta! Banca etruria ha messo nella strada molti correntisti! A differenza del compagno di casalino! Se mafia… - Mariolindo_ : @pbecchi E fanno bene. Sei un terrorista. Mettiti la mascherina e stai zitto. Come se ti lamentassi per le pillole… -

«Mettiti la mascherina o non sali». E l'autista dell'Atac diventa il bersaglio di una scarica di pugni. È successo ieri mattina, alle 6, al capolinea del 105 su via Casilina, nel cuore di Centocelle.Momenti di paura a Roma per un autista Atac che è stato aggredito da un passeggero. L'episodio risale alla mattinata di ieri, domenica 26 luglio, ed è avvenuto a bordo di una vettura della linea 105, ...