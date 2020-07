METEO sino 2 agosto: SUPER CALDO sull’Italia. I 40 gradi ed i Temporali (Di lunedì 27 luglio 2020) METEO sino AL 2 agosto 2020, ANALISI E PREVISIONE Masse d’aria roventi in quota iniziano ad essere traghettate sull’Italia. La settimana più calda dell’estate è iniziata, in coincidenza con quello che statisticamente dovrebbe essere il periodo più soleggiato e CALDO dell’anno. Il CALDO intenso, finora rimasto in disparte, si appresta ad abbracciare l’Italia e ci accompagnerà per almeno una settimana. L’estate 2020, finora sottotono, alza decisamente la cresta, con la prima decisa espansione dell’anticiclone africano in sede mediterranea e sull’Italia. Le temperature risaliranno ulteriormente la china ad inizio settimana, con canicola che diverrà opprimente sulle coste e su alcune aree di pianura, in virtù ... Leggi su meteogiornale

