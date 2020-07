Meteo Roma: previsioni per martedì 28 luglio (Di lunedì 27 luglio 2020) Meteo Roma: previsioni per martedì 28 luglio Giornata caratterizzata dal tempo stabile: sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio. In serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli sereni. Temperature comprese tra +20°C e +36°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 28 luglio Tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con sole prevalente su tutto il Lazio nelle ore diurne; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno. Meteo Italia: previsioni per martedì 28 luglio Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio attività ... Leggi su romadailynews

