Meteo prossimi giorni, forte ondata di caldo: ecco dove si sfioreranno i 40 gradi (Di lunedì 27 luglio 2020) Meteo prossimi giorni, le previsioni parlano di una forte ondata di caldo in arrivo sull’Italia. Le ultime elaborazioni dei modelli Meteo, confermate da tutti i principali siti di previsione, mostrano un anticiclone africano in gran spolvero e in espansione sull’Italia. Questo significa che una massa d’aria calda prenderà possesso gradualmente di tutto i cieli italiani, causando un rapido incremento delle temperature fino a picchi di quasi 40 gradi. Vediamo dove farà più caldo. (segue dopo la foto) Meteo prossimi giorni, le previsioni aggiornate Queste le previsioni Meteo per i prossimi ... Leggi su urbanpost

