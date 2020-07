Mercogliano, approvato il rendiconto esercizio finanziario anno 2019 (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (Av) – approvato nel Consiglio Comunale di oggi pomeriggio il rendiconto esercizio finanziario anno 2019. “Piccoli margini di miglioramento al bilancio comunale – dice l’ Assessore al ramo Pasquale Ferraro – palesemente frutto della nostra gestione improntata alla lotta all’ evasione, al contenimento della spesa ed alla riduzione delle anticipazioni di cassa. Il 2021 segnerà la svolta finanziaria“. Messa in rete degli uffici nevralgici per il recupero delle tasse evase e massima apertura alle esigenze economiche dei contribuenti Chiusura in attivo del bilancio della Mercogliano Servizi grazie ad una gestione rigorosa ed attenta. Riduzione dei residui passivi e ... Leggi su anteprima24

Avellino- L’Air Spa chiude il bilancio d’esercizio con un utile di poco superiore ai 187mila euro. Alla presenza dell’ing. Luca Cascone in rappresentanza della Regione Campania, socio di maggioranza ...

