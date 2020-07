Melandri: "Per Marquez non sarà facile recuperare 50 punti da Quartararo" (Di lunedì 27 luglio 2020) "Per Marquez non sarà facile recuperare 50 punti da Quartararo". Il commento di Marco Melandri dopo il GP di Andalusia nella rubrica "Dica 33" disponibile su DAZN. Leggi su feedpress.me

ADM_assdemxmi : RT @Secondowelfare: “#Formazione e #valutazione sono i due ambiti su cui si può incominciare a lavorare da subito, in attesa di comprendere… - Flaccomen : RT @gponedotcom: Jerez: Redding e la Ducati all'assalto del trono di Rea: Riparte nel weekend la Superbike dopo un’attesa durata cinque mes… - gponedotcom : Jerez: Redding e la Ducati all'assalto del trono di Rea: Riparte nel weekend la Superbike dopo un’attesa durata cin… - GuidoCisternino : RT @Secondowelfare: “#Formazione e #valutazione sono i due ambiti su cui si può incominciare a lavorare da subito, in attesa di comprendere… - RoccisanoF : RT @Secondowelfare: “#Formazione e #valutazione sono i due ambiti su cui si può incominciare a lavorare da subito, in attesa di comprendere… -

Ultime Notizie dalla rete : Melandri Per Melandri: "Per Marquez non sarà facile recuperare 50 punti da Quartararo" Gazzetta del Sud MotoGp, Quartararo è il nuovo avversario da battere ma a 41 anni Rossi è sempre lì

“Gallina vecchia fa buon brodo”. Era questa la frase sulla maglietta di Valentino Rossi nel giorno dei festeggiamenti del suo nono titolo mondiale. Era il 2009 e da allora sono passati 11 anni, ma que ...

Yamaha, un Mondiale già in pugno e due grane: motore e... Valentino

Subito dopo essere tornato sul podio della MotoGP, Valentino Rossi ha sfogato una malcelata delusione nei confronti della Yamaha. Secondo il pesarese, a Iwata non avrebbero voluto seguire le sue indic ...

“Gallina vecchia fa buon brodo”. Era questa la frase sulla maglietta di Valentino Rossi nel giorno dei festeggiamenti del suo nono titolo mondiale. Era il 2009 e da allora sono passati 11 anni, ma que ...Subito dopo essere tornato sul podio della MotoGP, Valentino Rossi ha sfogato una malcelata delusione nei confronti della Yamaha. Secondo il pesarese, a Iwata non avrebbero voluto seguire le sue indic ...