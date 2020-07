Meghan Markle: “Per questa famiglia ho rinunciato alla mia vita e invece…” (Di lunedì 27 luglio 2020) In uscita una nuova biografia di Harry e Meghan Markle, piena di verità scomode che gettano in cattiva luce sia i Cambridge che i Sussex. All’interno del libro ci sarebbero dichiarazioni da parte di amici e nemici di entrambi i figli di Lady Diana e del principe Carlo. Inimicizie, dissapori e “congiure di Palazzo”, nonché accuse che l’ex attrice di Hollywood muoverebbe contro i Windsor: ecco tutte le dichiarazioni inedite. Meghan Markle: “Per quella famiglia ho fatto di tutto” In uscita nel mese di agosto la nuova biografia del principe Harry e di Meghan Markle, scritta da Omid Scobie e Carolyn Durand, che dichiarano che i i protagonisti non sono mai intervenuti con dichiarazioni. Tutto ciò che si trova ... Leggi su velvetgossip

