“Meghan Markle è la showgirl del principe Harry con un passato scomodo”: le nuove rivelazioni della controversa biografia (Di lunedì 27 luglio 2020) “La showgirl di Harry con un passato scomodo“. Così alcuni membri della famiglia reale britannica erano soliti chiamare la moglie del principe. A rivelarlo è sempre lei, “Finding Freedom“, la controversa biografia non autorizzata della coppia di cui il Times ha pubblicato sulla sua edizione domenicale il secondo estratto in esclusiva. In queste nuove righe, vi sono contenuti i racconti fatti da alcuni amici intimi degli ex Duchi di Sussex agli autori, i giornalisti Omid Scobie e Carolyn Durand, secondo cui offese, pregiudizi e mancanze di rispetto da parte della Corte erano all’ordine del giorno e il secondogenito di Carlo e Diana non ha voluto tollerare oltre. Soprattutto ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : “Meghan Markle è la showgirl del principe Harry con un passato scomodo”: le nuove rivelazioni della controversa bio… - clikservernet : “Meghan Markle è la showgirl del principe Harry con un passato scomodo”: le nuove rivelazioni della controversa bio… - Noovyis : (“Meghan Markle è la showgirl del principe Harry con un passato scomodo”: le nuove rivelazioni della controversa bi… - vogue_italia : Sua figlia Beatrice, fresca sposa, si è fatta prestare abito e tiara dalla regina Elisabetta, ma Sarah Ferguson nel… - caroliarita : Ma perché chi era prima? ?????? La versione di Meghan Markle: «Per la famiglia reale ho rinunciato a chi ero» -

Ultime Notizie dalla rete : “Meghan Markle Coronavirus, intervista a Macron: «Invoco solidarietà. Se l’Europa può morire è nel non agire» Corriere della Sera