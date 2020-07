Mega Man: il film in live action è ancora vivo e presto riceveremo 'grandi novità' (Di lunedì 27 luglio 2020) Il film live-action di Mega Man è ancora in lavorazione e sembra che presto arriveranno "grandi novità".Parlando con IGN, i registi del film hanno affermato che il progetto cinematografico Mega Man era ancora in sviluppo e che presto saranno condivise notizie."Siamo molto entusiasti di questo. Penso che presto avremo grandi novità a riguardo. Non posso dire molto in questo momento, ma è un progetto molto vicino e caro ai nostri cuori e siamo entusiasti", ha detto il co-director Henry Joost.Leggi altro... Leggi su eurogamer

