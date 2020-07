Mega incendio boschivo in Portogallo: un pompiere morto, oltre 700 impegnati per domare le fiamme a Oleiros [FOTO] (Di lunedì 27 luglio 2020) I vigili del fuoco stanno cercando di estinguere un enorme incendio boschivo nel centro del Portogallo. La Protezione civile locale ha annunciato domenica che le fiamme potrebbero continuare ad ardere fino a mercoledì. Domenica più di 700 pompieri e 14 canadair erano impegnati nello spegnere le fiamme dell’incendio scoppiato sabato sera a Oleiros e che si è esteso nella regione di Castelo Branco, 200 chilometri a Nord di Lisbona. Nelle operazioni di spegnimento, un vigile del fuoco è morto in un incidente stradale e altri quattro colleghi sono rimasti feriti.L'articolo Mega incendio boschivo in Portogallo: un ... Leggi su meteoweb.eu

Affaritaliani : Mega incendio boschivo nel Portogallo centrale - HernanMera2 : @hugoguionista No solo prendio, provoco un mega incendio. - Mottavia : Domani se parla de stadio in comune?? E ora c'è un mega incendio a tor di valle.. Coincidenza? @aleaus81 @Fil_Biafora -

Ultime Notizie dalla rete : Mega incendio Mega incendio boschivo nel Portogallo centrale askanews Mega incendio boschivo nel Portogallo centrale

Lisbona, 27 lug. (askanews) – I vigili del fuoco stanno cercando di estinguere un incendio boschivo nel centro del Portogallo. La Protezione civile locale ha annunciato domenica che le fiamme potrebbe ...

Brucia di nuovo il bar Convitto, c'è la pista dell'incendio doloso

1' di lettura 26/07/2020 - Atto vandalico o qualcosa di più? Sta di fatto che le fiamme tornano a colpire al bar Convitto, a Quattro Marine. Era da poco passata la mezzanotte quando l’incendio ha iniz ...

Lisbona, 27 lug. (askanews) – I vigili del fuoco stanno cercando di estinguere un incendio boschivo nel centro del Portogallo. La Protezione civile locale ha annunciato domenica che le fiamme potrebbe ...1' di lettura 26/07/2020 - Atto vandalico o qualcosa di più? Sta di fatto che le fiamme tornano a colpire al bar Convitto, a Quattro Marine. Era da poco passata la mezzanotte quando l’incendio ha iniz ...