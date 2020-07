"Me ne frega ben poco". Mario Giordano da applausi: la Gentili chiede e lui risponde: governo demolito in tempo record (Di lunedì 27 luglio 2020) Mario Giordano non le manda di certo a dire al governo, Ospite in collegamento con Stasera Italia, il programma di Rete Quattro condotto da Veronica Gentili, il giornalista delinea una situazione paradossale: "Siamo ancora qua a parlare di task force, bicamerali, monocamerali, ma c'erano cose che avremmo potuto fare prima, molto tempo fa". Per Giordano una cosa è certa: "Il problema non è la tenuta del governo, che francamente mi frega ben poco, ma la tenuta dell'Italia". E ancora: "Se si continua con la comitatololgia è la fine". E la riprova c'è: basta vedere l'operato giallorosso in piena emergenza coronavirus per capirlo. Leggi su liberoquotidiano

emidio_vagnoni : @Ussignur_ @PellegriniLuisa @HuffPostItalia Ma che significa? Proprio non vuoi capire. Che ti frega cosa comprano,… - ianni_lorenzo : @Andrea_DiCarlo ma chissene frega ci sono altri motivi per paingersi addosso per il nuovo modulo andava bene ma con… - Unpodiqya : Inutile parlare alla ministro, gli interessi sono troppo importanti, non lo fanno per bontà d'animo non gli frega n… - Nellobr : @realvarriale @juventusfc Ma chi se ne frega,il sistema è ben oleato e se tutti fanno la loro parte ne vinceranno a… - denebola_z : @ferruccio_sansa @EmilZatopek245 Nè, stessa solfa in Lombardia eh? Operata al cuore marzo anno scorso con indicazio… -

Ultime Notizie dalla rete : frega ben Consumo di suolo, la Sicilia se ne frega. Nel 2019 cementificati altri 600 ettari Quotidiano di Sicilia La censura su Achille Lauro crocifisso, lui lo posta sui social: “Me ne frego”

Il 24 luglio esce il nuovo album di Achille Lauro, 1990, e non poteva esserci promozione migliore di una polemica social. Achille, complice il favore del pubblico e la fama di artista visionario, geni ...

Kanye West, un collaboratore lo difende: "Sta benissimo, non credete a Kim Kardashian"

Tutto qui". E sulle parole di Kim Kardashian: "Non me ne frega niente di niente di quello che ha detto. Io Kanye lo vedo ogni giorno. E' forte. Non me ne frega un cazz# di quello che dicono gli altri.

Il 24 luglio esce il nuovo album di Achille Lauro, 1990, e non poteva esserci promozione migliore di una polemica social. Achille, complice il favore del pubblico e la fama di artista visionario, geni ...Tutto qui". E sulle parole di Kim Kardashian: "Non me ne frega niente di niente di quello che ha detto. Io Kanye lo vedo ogni giorno. E' forte. Non me ne frega un cazz# di quello che dicono gli altri.