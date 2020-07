Me Contro Te, la coppia che fa impazzire i giovanissimi: “Non è vero che si siamo lasciati”. I commenti: “Forse era meglio sai…” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il fenomeno di Luì e Sofi è ormai di proporzioni gigantesche. Loro sono i Me Contro Te e scalano classifiche, sbancano su Youtube, hanno migliaia di follower sui social. I più piccoli li adorano. E c’è da scommettere che non avranno saputo del gossip circolato qualche giorno fa secondo il quale sulla storia d’amore tra i due sarebbe stato messo il timbro “fine”. A smentire ci hanno pensato proprio loro: “In questi giorni una fake news diceva che ci siamo lasciati e voi vi siete preoccupati moltissimo, vogliamo rassicurarvi dicendo che NON È vero! Ricordate che noi i siamo Me Contro Te e non esiste un ME senza TE #meControte“. Moltissimi i commenti. Il più apprezzato è un secco ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Contro coppia Trucazzano, moto si schianta contro un’auto: una coppia in condizioni disperate Fanpage.it Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: “L’intimità è sempre…”

È stata l’occasione, per la coppia, per parlare della forza del loro amore che, contro ogni speranza, ha portato alla nascita della figlia Maria. Ma è stata l’occasione anche per portare sul ...

Belen Rodriguez, la madre Veronica rompe il silenzio su Stefano De Martino: l'affondo durissimo

Dopo la conferma della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la madre della showgirl argentina rompe il silenzio e si schiera dalla parte della figlia.

È stata l'occasione, per la coppia, per parlare della forza del loro amore che, contro ogni speranza, ha portato alla nascita della figlia Maria. Ma è stata l'occasione anche per portare sul ...

Belen Rodriguez, la madre Veronica rompe il silenzio su Stefano De Martino: l'affondo durissimo

Dopo la conferma della rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la madre della showgirl argentina rompe il silenzio e si schiera dalla parte della figlia.