Mattino: Osimhen infastidito per il protrarsi della trattativa tra Napoli e Lille (Di lunedì 27 luglio 2020) Secondo quanto scrive il Mattino, l’accordo tra il Napoli e il Lille per portare Victor Osimhen in azzurro è concluso. Sabato sono state anche apposte le firme sui contratti. Restano da definire pochi dettagli, come le modalità per il pagamento delle rate dei 60 milioni al club francese. L’attaccante nigeriano avrebbe mostrato un certo fastidio per il protrarsi della trattativa. “Ci sarebbero già le firme sui contratti (in italiano e francese) che legheranno Osimhen al Napoli per i prossimi 5 anni: 4 milioni a stagione, 20 netti complessivi che al Napoli, però, al lordo diventano 28: gli effetti del Decreto Crescita consentono step contrattuali in passato non ipotizzabili in ... Leggi su ilnapolista

