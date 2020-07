Matrimonio Lamborghini Afrojack: data e wedding planner speciale (Di lunedì 27 luglio 2020) Matrimonio Elettra Lamborghini -Afrojack: c’è la data del fatidico “sì” dei due. Le nozze ci saranno il prossimo settembre. Enzo Miccio sarà il wedding planner. La sua hit è in cima alle classifiche radio e dei programmi di streaming musicale. È una delle show girl e cantanti più cercate e cliccate sul web, conta milioni di follower su Instagram e la sua fama è mondiale. In tutto ciò, Elettra è anche (se non soprattutto) l’ereditiera della famiglia Lamborghini. La ragazza, 26 anni, convolerà a nozze il prossimo settembre con il produttore musicale e dj Afrojack: c’è la data e sono stati svelati i primi dettagli delle nozze che ... Leggi su bloglive

GioElCogo : Tra dieci minuti verrà ricordato per la 200.000.000 volta che la Lamborghini è vicina al matrimonio #BattitiLive2020 #BattitiLive - infoitcultura : Matrimonio sul Lago di Como per Elettra Lamborghini - infoitcultura : Elettra Lamborghini svela i dettagli sul suo matrimonio (location e invitati) - infoitcultura : Il matrimonio della Lamborghini posticipato? I motivi - infoitcultura : Rivelata la data del matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack! -