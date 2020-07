Matrimonio a prima vista, una coppia si separa legalmente: ecco quale [FOTO] (Di lunedì 27 luglio 2020) Marco e Ambra hanno deciso di divorziare I telespettatori aspettano con impazienza la nuova edizione, la quinta, di Matrimonio a prima vista che come sempre verrà trasmesso su Real Time. Nell’attesa possiamo rivelarvi che una coppia formatasi l’anno scorso ha deciso di separarsi legalmente. Stiamo parlando di quello composta da Marco e Ambra. Nonostante lui abbia fatto di tutto per riuscire a conquistare l’infermiera, quest’ultima si è limitata solamente a mantenere un rapporto amichevole. E a distanza di dodici mesi dalle nozze, due hanno deciso di divorziare. Infatti, col passare del tempo hanno instaurato un rapporto amichevole tanto che su Instagram, dove hanno fatto vedere ai follower i documenti della separazione, hanno ... Leggi su kontrokultura

Romina Power, cinquant'anni dopo le nozze con Al Bano: il messaggio commovente

Cinquant'anni fa le nozze di Romina Power e Al Bano con numerosi colpi di scena durante la loro vita sentimentale: il racconto della stessa artista americana Cinquant'anni fa Romina Power e Albano Car ...

