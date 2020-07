Massimo Galli: "Da incontro Lega messaggio pericoloso" (Di lunedì 27 luglio 2020) “Penso che tutto quello che e stato detto non abbia alcuna base dal punto di vista scientifico: è un messaggio inadeguato, quello che viene lanciato, con elementi di evidente pericolosità”. Massimo Galli, professore Ordinario di Malattie Infettive all’Università degli Studi di Milano e past president della Società italiana di Malattie Infettive (Simit), stigmatizza le posizioni espresse in occasione dell’incontro ‘Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti’, alla presenza tra gli altri del leader della Lega Matteo Salvini, Vittorio Sgarbi e il tenore Andrea Bocelli.Armando Siri (Lega), tra gli organizzatori del dibattito, ha parlato di “eccessivo allarmismo”, mentre per Salvini il bollettino ... Leggi su huffingtonpost

Avvenire_Nei : Coronavirus. L’infettivologo Massimo Galli: «Perché il virus non ritornerà» - HuffPostItalia : Massimo Galli: 'Da incontro Lega messaggio pericoloso' - HuffPostItalia : Massimo Galli: “Per l’autunno dobbiamo essere preparati a tutto. Il virus non è più debole' - stephaniasays : RT @catlatorre: «I migranti? Le persone in arrivo sono le più controllate. Occorrerebbe controllare meglio i viaggiatori intercontinentali»… - feralbasola : RT @HuffPostItalia: Massimo Galli: 'Da incontro Lega messaggio pericoloso' -