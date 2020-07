Massimo Boldi e Christian De Sica tornano sul grande schermo: ecco la prossima novità (Di lunedì 27 luglio 2020) India. Egitto. Crociera. Le mete per il Natale sono finite. Adesso Massimo Boldi e Christian De Sica vanno su Marte. Risate assicurate. Dopo la reunion, due anni fa, Massimo e Christian tornano al cinema. Parola d'ordine: Cinepanettone. Le riprese sono iniziate a Roma e proseguiranno per 7 settimane. La regia del nuovo film è di Neri Parenti, una loro vecchia conoscenza, che ha diretto molte pellicole ed ha sempre tentato di riappacificare i due comici durante gli anni del divorzio artistico. Ora per la seconda volta avviene il ritorno di fiamma. Nel cast anche Lucia Mascino, Milena Vukotic, Paola Minaccioni, Fiammetta Cicogna e Herbert Ballerina. Leggi su liberoquotidiano

zazoomblog : Christian De Sica e Massimo Boldi insieme in Un Natale su Marte. Il post dellattore: Primo ciak! - #Christian… - LongTakeIt : #UnNatalesuMarte: 'amici come prima', #ChristianDeSica e #MassimoBoldi tornano a fare squadra! ???? Ecco la prima fot… - RBcasting : Ciak per 'Un Natale su Marte' con Christian De Sica e Massimo Boldi. Il nuovo 'cinepanettone' diretto da Neri Paren… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Un natale su Marte, iniziate le riprese del film con Christian De Sica e Massimo Boldi… - leggoit : Christian De Sica e Massimo Boldi insieme in 'Un Natale su Marte'. Il post dell'attore: «Primo ciak!» #cinepanettone -