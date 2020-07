Mario Sconcerti sottolinea: “Se gran parte del sarrismo si è fermato lo si deve a Cristiano Ronaldo” (Di lunedì 27 luglio 2020) Nel commentare la vittoria dello scudetto della Juventus, nel suo ultimo editoriale per il Corriere della Sera Mario Sconcerti non ha potuto fare a meno di parlare anche delle difficoltà incontrate da Maurizio Sarri. “È stato l’anno delle lunghe discussioni su Sarri, e ancora certamente non sono finite. Ma l’uomo decisivo è stato Cristiano Ronaldo, molto più coinvolto e protagonista dello scorso anno. Ha segnato 31 reti, 10 in più di un anno fa, quasi il 42% di tutti i gol della squadra. Questo nuovo corso di Ronaldo è costato molto anche a Sarri. Se gran parte del sarrismo si è fermato lo si deve al modo faticoso in cui l’intero fenomeno Ronaldo va inserito nella squadra. ... Leggi su calciomercato.napoli

