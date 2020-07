Manchester United in Champions League e Bruno Fernandes fa ricco… lo Sporting Lisbona (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Manchester United festeggia l'accesso alla prossima edizione della Champions League. I Red Devils hanno vinto per 2-0 contro il Leicester ottenendo all'ultima giornata la garanzia di prendere parte all'ambita coppa per la prossima annata. Una qualificazione che rende felici tutti in casa United, ma anche... in casa Sporting Lisbona. Il motivo? Da ricercare nell'affare legato a Bruno Fernandes.Bruno Fernandes fa ricco lo Sporting LisbonaCome scrive il quotidiano portoghese Record in prima pagina, l'accesso del Manchester United alla prossima edizione della Champions League porta nelle casse ... Leggi su itasportpress

