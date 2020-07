Malpezzi, Pd,: 'Salvini ha sposato il delirio negazionista, nessun rispetto per 35.000 morti' (Di lunedì 27 luglio 2020) La senatrice del Pd Simona Malpezzi, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, ha commentato duramente Matteo Salvini e il convegno dei negazionisti: "Per Salvini gli italiani ormai sono immuni ... Leggi su globalist

La senatrice del Pd Simona Malpezzi, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, ha commentato duramente Matteo Salvini e il convegno dei negazionisti: "Per Salvini gli italiani ormai sono immuni a ...

Salvini senza mascherina al convegno dei «negazionisti». Pd: è come Bolsonaro

Matteo Salvini si rifiuta di indossare la mascherina, malgrado gli inviti dei funzionari del Senato, durante tutta la durata di un convegno contro il governo sulla lotta al Covid19, organizzato da Arm ...

