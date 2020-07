Maggio della Musica, a Villa Pignatelli Daniela Del Monaco e Antonio Grande: recital sulla Napoli antica (Di lunedì 27 luglio 2020) Appuntamento di chiusura di “Musica in Villa”, stagione estiva che il Maggio della Musica ha realizzato in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Campania e Villa Pignatelli. Mercoledì 29 luglio alle ore 20 nei giardini di Villa Pignatelli (via Riviera di Chiaia 200, Napoli) è in programma il concerto “Gouache I – Dalla Napoli vicereale alla rivoluzione del ‘99”, primo atto di un progetto per riscoprire in una nuova luce la tradizione colta e popolare napoletana – anche quella meno nota – con le raffinate e originali interpretazioni voce e chitarra del duo Minino Ensemble formato dal contralto Daniela Del ... Leggi su ildenaro

Se esaminiamo con una certa attenzione gli scritti, i discorsi e lo stesso operato di Papa Francesco, scopriremo che egli, pur essendo un grande innovatore della Chiesa, mai si pone, al di là di quell ...

Agcom: +75% traffico dati durante lockdown, ricavi tlc -5,8%

27 luglio 2020 – Il settore delle telecomunicazioni ha registrato nei primi tre mesi del 2020 una flessione dei ricavi pari al 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e questo anche a f ...

