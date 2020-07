Mafia City, il PD attacca il videogame: “Schifoso strumento di propaganda” (Di lunedì 27 luglio 2020) Carmelo Miceli, esponente del PD, ha scritto un post polemico nei confronti del videogioco Mafia City. Immediata la reazione degli utenti Nel mondo dei videogiochi, ci sono alcune categorie che non vengono ben viste da politici e, più in generale, dall’opinione comune. Tra questi, fondamentalmente, ci sono quelli che si basano su tematiche come la … L'articolo Mafia City, il PD attacca il videogame: “Schifoso strumento di propaganda” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Sdigsa : RT @flaylmao: Mafia city glitch soldi infiniti download torrent - MattDynamiteM86 : RT @cortomuso: Mafia City thread. Comincia oggi l'epica avventura per ripercorrere le orme di Totò Riina, uomo che merita rispetto perché q… - belloe_belloe : Punto 4: La NFL top 100 NON È una lista dei migliori 100 giocatori, ammesso che liste del genere si possano stilare… - Nerdmovieprod : Mafia City: i videogiochi tornano sotto accusa dalla politica italiana #MafiaCity #polemica - GiuseppeBaia : Mafia City: Quando la politica incontra il videogioco (succede sempre un... -