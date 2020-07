"Mada-Cascar?". "Venier", gaffe impensabile: davanti a tutti ha detto proprio questo, da non credere (Di lunedì 27 luglio 2020) A C'è tempo per…, il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, anche Mara Venier. O meglio, la sua sosia, quella interpretata da Emanuela Aureli. L'imitatrice, imitando la voce inconfondibile della regina di Domenica In, ha ironizzato sul suo infortunio al piede affermando: “Mio marito Nicola voleva portarmi in Madagascar, ma io gli ho detto: Mada-Cascar? Devo Cascare? Lui mi dice sempre che sono una donna ‘in gamba'…”. Poi l'appello del conduttore che si è rivolto direttamente alla Venier invitandola come ospite, visto che ora è in pausa estiva dal programma di successo della Rai che non delude mai gli spettatori. Leggi su liberoquotidiano

