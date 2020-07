Maceratini, il ricordo di Pedrizzi: “Un leader che sapeva valorizzare talenti e idee della destra” (Di lunedì 27 luglio 2020) Nel giorno dei funerali di Giulio Maceratini, riceviamo un ricordo di Riccardo Pedrizzi, che volentieri pubblichiamo. “Il 23 giugno del 1994 sono relatore al Senato del Decreto sulla realizzazione di interventi speciali per la Sardegna. Alla fine del mio intervento scatta l’applauso dai gruppi del centrodestra, in particolare dai senatori del gruppo Msi-An. Un applauso prolungato e corale. Mi guardo intorno, stupito, e mi chiedo: ma allora sono bravo? Solo successivamente mi rendo conto delle vere ragioni di quel lungo applauso. I colleghi mi riferiscono che quel tributo derivava dal fatto che per la prima volta, al Senato, era relatore di un ddl un parlamentare della destra italiana. Merito di Giulio Maceratini, che era il presidente del gruppo. Mi è tornato alla mente, quando ... Leggi su secoloditalia

Un senatore dell’antica Roma. È questa la prima immagine che mi viene in mente pensando a Giulio Maceratini. Tante volte glielo avevano detto i colleghi della stampa parlamentare che, con la tunica e ...

