Lutto nel mondo del giornalismo abruzzese, è morto Lorenzo Labarile (Di lunedì 27 luglio 2020) Pescara - morto questa mattina a Pescara, per un malore in casa, il giornalista Lorenzo Labarile, 75 anni. Labarile, già direttore dell'emittente Rete 8, attualmente conduceva sulla stessa emittente una trasmissione economica. Labarile era originario della Puglia era arrivato in Abruzzo dove si era dedicato subito al giornalismo. La salma del giornalista che , lascia la moglie, la cantante lirica Aleksandra Lasic, è stata trasferita all'obitorio di Pescara. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv

