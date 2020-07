Lutto nel cinema: a 83 anni è morto John Saxon (Di lunedì 27 luglio 2020) Lutto nel cinema: a 83 anni è morto il famoso attore John Saxon che si è spento in queste ore a causa della polmonite a Murfreesboro. Gravissimo Lutto nel mondo del cinema. All’età di 83 anni, infatti, si è spento l’attore John Saxon, famoso per aver preso parte a diversi polizieschi all’italiana durante gli anni … L'articolo Lutto nel cinema: a 83 anni è morto John Saxon proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

