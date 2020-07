L’Università italiana non è posto per donne. Le professoresse ordinarie sono solo il 23,7% del totale (Di lunedì 27 luglio 2020) sono il 55,4% degli iscritti ai corsi di laurea, il 57,1% del totale dei laureati, il 49,4% degli iscritti ai corsi di dottorato e il 50,5% del totale dei dottori di ricerca. Ancora oggi, però, solo il 38,4% dei professori associati e appena il 23,7% dei professori ordinari è donna. Parte dai dati della ricerca del Miur (“Le carriere femminili in ambito accademico”) l’ultima amara riflessione dell’Osservatorio delle mamme che lavorano, nato all’interno di “Progetto donne e futuro”. Che ideato dall’avvocato Cristina Rossello, deputata di FI, ha l’ambizione di suggerire ai decisori interventi a tutela della donna. L’ultima newsletter mostra chiaramente che all’evolvere della carriera accademica corrisponde l’apertura di ... Leggi su lanotiziagiornale

