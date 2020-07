L’ultima idea della Raggi: 10 mila euro ai Rom che lasciano il campo (Di lunedì 27 luglio 2020) Raggi vuole svuotare il degradato campo rom di castel Romano e per farlo offre 10 mila euro l’anno per trovare una sistemazione in affitto, altrove. Pare che i rom non abbiano accettato l’offerta della sindaca di Roma, Virginia Raggi: 10 mila euro l’anno per lasciare il campo di Castel Romano. Anche se il rom per natura è nomade, gli abitanti del campo che purtroppo si è trasformato in una discarica, non se ne vogliono andare. Il campo non è più tollerabile, tra roghi tossici e reati. Il più grave degli incendi è stato ripreso in diretta lo scorso 23 giugno dalle telecamere della trasmissione Mediaset Le ... Leggi su chenews

