L’ultima battaglia del Pd è per l’oscuramento del mobile game Mafia City (Di lunedì 27 luglio 2020) «Sta girando sui social la pubblicità di uno schifoso videogame chiamato Mafia City. Un gioco al quale stanno partecipando milioni di ragazzini. Un subdolo strumento di propaganda mafiosa. Depositerò una interrogazione parlamentare e ne chiederò l’oscuramento» – sono queste le parole con cui il deputato Carmelo Miceli ha annunciato l’interrogazione parlamentare che andrebbe a identificare l’ultima battaglia del Pd in ordine di tempo. LEGGI ANCHE > Il videogame che ti porta nel Titanic Mafia City e la crociata del Pd contro il videogame Ma perché il Partito democratico ce l’ha tanto con un mobile game? Secondo i dem, il prodotto sarebbe diseducativo ... Leggi su giornalettismo

