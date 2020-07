"Lui ci sguazza". Fioramonti smaschera Casalino: "Cosa mi diceva, lui sì che ha capito come funziona l'Italia" (Di lunedì 27 luglio 2020) Rocco Casalino e l'affair che vede protagonista l'ex compagno cubano Jose Carlos Alvarez, finito nel mirino dell'antiriciclaggio, tiene ancora banco. A parlarne anche Lorenzo Fioramonti, ex ministro dell'Istruzione: "Casalino - rivela in una lunga intervista a Tpi.it - è il grande ideatore di questo sistema. Ha sempre detto: non conta quello che fai, conta quello che dici. Mi diceva: ‘Lorenzo, i giornalisti hanno 48 ore di memoria, dopodiché gli devi dare altro da dire'. È per questo che si fanno gli stati generali e poi task force come quella che ha prodotto il piano Colao… Casalino ha capito bene come funziona in Italia. Il giornalismo investigativo è molto limitato, spesso ... Leggi su liberoquotidiano

