Lucescu contestato e dimissionario: “Lascio la Dinamo Kiev” (Di lunedì 27 luglio 2020) A volte gli addii sono dolorosi e non è facile accettare il divorzio. E' il caso del passaggio di Mircea Lucescu dallo Shakhtar Donetsk agli acerrimi rivali della Dinamo Kiev. I suoi ex tifosi lo hanno attaccato duramente e nemmeno la nuova tifoseria è stata troppo tenera con lui. Così l'ex allenatore dell'Inter ha rassegnato le dimissioni, come spiegato ai microfoni di Prosport: "Purtroppo ho deciso di rinunciare a una collaborazione con la Dinamo Kiev. Ringrazio la famiglia Surki per la fiducia riposta e la possibilità, ma non è possibile per me essere coinvolto in un'atmosfera di ostilità proveniente principalmente da questo gruppo di Ultras. Non sono mai stato un codardo, ho accettato le sfide sportive e sono prova i miei passaggi da Galatasaray a Besiktas o da Dinamo ... Leggi su itasportpress

