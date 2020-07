LP – The One That You Love, il nuovo singolo (Di lunedì 27 luglio 2020) Nel suo nuovo singolo LP dice: “Mi sento come se mi fossi permesso di evocare tutti i generi che amo e lasciarlo strappare, in stile selvaggio, come al solito. La melodia è volata fuori come se fosse già stata scritta. Tutte le mie canzoni preferite che ho scritto sono state così. “L’essenza di sentirti in qualche modo in uno spettacolo LP dal vivo mentre ascolti una registrazione artigianale è ciò che la distingue davvero.” La sua prima uscita dal suo album Heart To Mouth del 2018 , “The One That You Love“, porta l’energia di brani eccezionali di quel progetto come “Dreamcatcher” e “Shaken”. C’è una nostalgia intrinseca legata al suo suono e tono che in qualche modo sembra ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

JmeBBK : SOCIAL DISTANCE MY FRIENDS INCASE ONE OF THE MANDEM SNEEZES hHahahahshdhdhdhshshahahhahshsgsfsgsgagsgsgsgshshshshhs… - martaottaviani : What remains of #Ayasofya. I can only keep the real one, as I saw her, in the deepest and most secret place in my h… - babiepisces311 : the cancel one skdjsks - rikkirip : RT @JmeBBK: SOCIAL DISTANCE MY FRIENDS INCASE ONE OF THE MANDEM SNEEZES hHahahahshdhdhdhshshahahhahshsgsfsgsgagsgsgsgshshshshhshshshshHhaha… - mebewale_ : RT @JmeBBK: SOCIAL DISTANCE MY FRIENDS INCASE ONE OF THE MANDEM SNEEZES hHahahahshdhdhdhshshahahhahshsgsfsgsgagsgsgsgshshshshhshshshshHhaha… -

Ultime Notizie dalla rete : The One È morto il polistrumentista Emitt Rhodes, "the one man Beatles" La Repubblica The Witcher: Blood Origin, annunciato lo spin-off Netflix

Netflix ha annunciato attraverso i propri canali social un nuovo spin-off di The Witcher, che si intitola The Witcher: Blood Origin. Lo spin-off è ambientato 1200 anni prima di Geralt di Rivia e, da p ...

DIRETTA/ Crotone Frosinone (risultato 0-0) video streaming DAZN: in campo, si gioca!

DIRETTA CROTONE FROSINONE (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI! Crotone Frosinone è a tutti gli effetti un big match, ma senza gli interessi di classifica che avrebbe potuto avere fino a qualche sett ...

Netflix ha annunciato attraverso i propri canali social un nuovo spin-off di The Witcher, che si intitola The Witcher: Blood Origin. Lo spin-off è ambientato 1200 anni prima di Geralt di Rivia e, da p ...DIRETTA CROTONE FROSINONE (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI! Crotone Frosinone è a tutti gli effetti un big match, ma senza gli interessi di classifica che avrebbe potuto avere fino a qualche sett ...