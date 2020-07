Lovren niente Italia, va in Russia allo Zenit (Di lunedì 27 luglio 2020) ANSA-AFP, - SAN PIETROBURGO, 27 LUG - niente Italia per Dejan Lovren, difensore centrale croato vicecampione del mondo con la sua nazionale. Lascia infatti il Liverpool, con cui ha vinto Champions, ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA-AFP) - SAN PIETROBURGO, 27 LUG - Niente Italia per Dejan Lovren, difensore centrale croato vicecampione del mondo con la sua nazionale. Lascia infatti il Liverpool, con cui ha vinto ...Dopo sei anni, la Premier League e la Champions vinte, il difensore croato saluta il Liverpool per approdare nel campionato russo. Pian piano, inizia il calciomercato estivo 2020. Spostato in avanti a ...