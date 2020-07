Lovren lascia il Liverpool: «Orgoglioso di giocare nello Zenit» (Di lunedì 27 luglio 2020) Dejan Lovren ha detto addio al Liverpool per vestire la maglia dello Zenit: le dichiarazioni del difensore Dejan Lovren ha lasciato il Liverpool dopo sei anni per accasarsi allo Zenit San Pietroburgo, che ha annunciato oggi l’acquisto del difensore. Queste le dichiarazioni dell’ex Reds. «Sono molto Orgoglioso di giocare per la migliore squadra in Russia, non vedo l’ora di scendere in campo con tanti calciatori di qualità e con club che dedica tanta attenzione alla Champions League. Con la mia esperienza voglio aiutare la squadra ad arrivare il più lontano possibile in questa competizione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

